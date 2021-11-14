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Korkunç kazada can pazarı! İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

Bursa'da işçileri taşıyan minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi hasar gördü.

Korkunç kazada can pazarı! İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

Kaza, Yalova-Bursa yolu üzerinde, Gemlik Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Yenişehir’den Bursa’ya seyir eden, tarım işçilerinin de içinde bulunduğu Feyzi Tabak (44) idaresindeki 06 AS 3350 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada çok 13 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla bölge yakınlarındaki hastanelere kaldırıldı. Minibüste sıkışan sürücü Feyzi Tabak ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden sağ çıkarıldı. Göğüs bölgesinde kırıklar olduğu tespit edilenTabak, Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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