Korkunç olay! 1 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

Mardin’in Dargeçit ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda sürücüsü öğrenilemeyen bir araç evinin önünde oynayan 1 yaşındaki Firdevs Dal'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Küçük kız, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZ, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Firdevs Dal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.