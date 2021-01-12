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Korkunç olay! Çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde derede bulunan bir çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu.

Korkunç olay! Çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu 115

Olay, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana geldi.