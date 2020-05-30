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  3. Korkunç olay! 52 yaşındaki kadın, kocası tarafından vahşice öldürüldü

Korkunç olay! 52 yaşındaki kadın, kocası tarafından vahşice öldürüldü

Rize'de eşiyle tartışan Rukiye Çerman, kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Korkunç olay! 52 yaşındaki kadın, kocası tarafından vahşice öldürüldü

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde eşiyle tartışan bir kadın, kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Madenli Beldesi'nin Yenimahalle mahallesinde ikamet eden Rukiye ve Hasan Çerman çifti kendi aralarında tartışmaya başladı.

Korkunç olay! Eşi tarafından vahşice öldürüldü

EŞİNİ 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma büyüyünce  Mutfaktan ekmek bıçağını alan 53 yaşındaki Hasan Çerman, eşi 52 yaşındaki Rukiye Çerman'ı 3 yerinden bıçakladı.

Korkunç olay! Eşi tarafından vahşice öldürüldü

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Eşi tarafından vahşice öldürüldü

OLAY YERİNE GELEN JANDARMA EKİPLERİNE TESLİM OLDU 

Katil Hasan Çerman ise olay yerine gelen Jandarma ekiplerine teslim oldu. Rukiye Çerman'ın cansız bedeni ise Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gece Editörü

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