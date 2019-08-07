Korkunç olay! Eşini pompalı tüfekle öldürdü, sonraysa..

Olay, Kırıkkale’deki Sanayi Mahallesi 1969. Sokak’ta gerçekleşti. Alzheimer hastası olan 76 yaşındaki Hacı Ceylan, tartıştığı eşi 69 yaşındaki Nesibe Ceylan’ı pompalı tüfekle öldürdü. Ceylan, sonrasında ise intihar etti.

OLAYI ÖĞRENEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

O sırada evde bulunan küçük çocuk A.C., dışarı çıkarak komşularına haber verdi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sokağın giriş ve çıkışları şeritle kapatıldı. Sinir krizi geçiren yakınlarını ise sağlık görevlileri sakinleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.