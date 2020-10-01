Korkunç olay! Kıraathane sahipleri polis memurunu bıçakladı

Adana’da Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi 71157 Sokak’ta meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi.

Edinilen göre, S.E., polis memuru olan M.Ş.’nin çocuğunu darp etti. Durumu öğrenen polis memuru, S.E. ile konuşmak için kıraathaneye gitti. Fakat S.E. ve oğlu K.E., izinde olan polis memuru M.Ş.’yi sırtından bıçakladı.

SIRTINDAN BIÇAKLANAN POLİS MEMURU YARALANDI

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sırtından yaralanan polis memuru M.Ş. sağlık ekipleri tarafından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ş., Çukurova Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonrası, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Polis olayı gerçekleştiren baba S.E. ile oğlu K.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.