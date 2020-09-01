Korkunç olay! Sokak ortasında kimliği belirsiz şahsın silahlı saldırına uğradı

Olay, Adıyaman Hocaömer Mahallesi 216 Sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahsın sokak ortasında silahlı saldırısı sonucu bir kişi yaralandı.

SAĞ BACAĞINDAN VURULAN ŞAHIS YERE YIĞILDI

Alınan bilgilere göre, Ahmet E. adlı kişi tanımadığı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ahmet E., sağ bacağından tabancayla vurulması sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kimliği belirsiz şahıs silahlı saldırının ardından, olay yerinden tabancasıyla birlikte hızla uzaklaştı. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunarak kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.