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  3. Korkunç olay! Suda hareketsiz yattığını görünce hemen polisi aradılar

Korkunç olay! Suda hareketsiz yattığını görünce hemen polisi aradılar

Adana Seyhan nehrinde bir erkeğin cansız bedeni bulunurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Korkunç olay! Suda hareketsiz yattığını görünce hemen polisi aradılar

Edinilen bilgilere göreSeyhan ilçesi Girne Köprüsü üzerinden geçen vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde sudan çıkarttıkları kişinin öldüğünü tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA

Korkunç olay! Suda hareketsiz yattığını görünce hemen polisi aradılarKorkunç olay! Suda hareketsiz yattığını görünce hemen polisi aradılarKorkunç olay! Suda hareketsiz yattığını görünce hemen polisi aradılar

Tayfun Altuntaş
Editör
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