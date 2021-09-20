Korkunç olay! Suda hareketsiz yattığını görünce hemen polisi aradılar

Edinilen bilgilere göreSeyhan ilçesi Girne Köprüsü üzerinden geçen vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde sudan çıkarttıkları kişinin öldüğünü tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA