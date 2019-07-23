Korkunç olay! Üvey amcasının oğlunu önce tüfekle öldürdü sonra....

Olay akşam saatlerinde Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Kızılelma Mahallesi Dereköy mevkisinde gerçekleşti. Harun Ç. (40) aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen üvey amcasının oğlu Üzeyir K. (50) ile fındık bahçesinde karşılaştı. İkili tartışmaya başladı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ!

Tartışmanın büyümesi sonucu Harun Ç. yanındaki av tüfeği ile ateş ederek Üzeyir K.'yı yaraladı. Kanlar içinde kalan Üzeyir K., olay yerinde hayatını kaybederken, Harun Ç.'de aynı tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.

Öte yandan, Üzeyir K'nın babasının 17 yıl önce Harun K'nın babasını öldürdüğü ve aileler arasında husumet olduğu öğrenildi.

Üzeyir K. ve Harun Ç.nin cenazeleri otopsi için Akkuş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı..