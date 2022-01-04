Kan donduran olay! Vicdansız dede, torununu av tüfeğiyle öldürdü
İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. 40 yaşındaki Halit N., ailevi nedenlerden ötürü 94 yaşındaki dedesiyle tartıştı. Yaşlı adam, torununu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, bugün öğle saatlerinde İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, 94 yaşındaki H.N. ile torunu Halit N., arasında ailevi nedenlerden ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine H.N. eline aldığı av tüfeğiyle torunu Halit N.'yi vurdu.
TORUNUNU VURAN YAŞLI ADAM KENDİNİ İHBAR ETTİ
Halit N., sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, H.N. ise jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TORUN KATİLİ OLDU
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halit N.'nin yaşamını yitirdiğin belirlendi. Halit N.'nin cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Dede H.N. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.