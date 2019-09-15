Korkunç olay! Yanlışlıkla kendi başını kesti
Hindistan'da bir kişi düzenlenen Muharrem ayı törenlerinde kılıç gösterisi esnasında korkunç şekilde can verdi.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Hindistan'ın Bihar eyaletinde düzenlenen Muharrem ayı etkinlikleri esnasında 60 yaşındaki bir adam yanlışlıkla boynunu kesti.
KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ!
Hindista'ın yerel internet sitesi Aajtak Today’in haberine göre, Muhammed Sayum isimli 60 yaşındaki adam hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken kan kaybından hayatını kaybetti. Olay sonrası alanda büyük kargaşa çıktı.
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