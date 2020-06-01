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  3. Korkunç olay! Yedinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Korkunç olay! Yedinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Sivas’ta bir sitede 7. kattaki dairenin yangın merdiveninden beton zemine düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Yedinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti 116

Olay, akşam saatlerinde Sivas'ta meydana geldi.