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  3. Korkunç ölüm! Trenin çarpması sonucu can verdi

Korkunç ölüm! Trenin çarpması sonucu can verdi

İzmir'in Konak ilçesinde tren raylarına atlayan Sami H., trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Korkunç ölüm! Trenin çarpması sonucu can verdi 115

Olay, saat 21.00 sıralarında Kemer İzban İstasyonu'nda meydana geldi.