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  3. Korkunç sayı! 3 ülkede son 24 saatte koronavirüs bilançosu artış gösterdi

Korkunç sayı! 3 ülkede son 24 saatte koronavirüs bilançosu artış gösterdi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bilançosu artış göstermeye devam ediyor. Kovid-19 kaynaklı son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç sayı! 3 ülkede son 24 saatte koronavirüs bilançosu artış gösterdi

Türkiye dahil 200'den fazla ülkeye yayılan ölümcül koronavirüs (Kovid-19) aşısı henüz bulunamamışken, bir çok ülkede ölümler artmayı sürdürüyor. Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi hayatını kaybetti.

AYRINTILAR GELECEK...
 

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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