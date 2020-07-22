Korkunç sayı! 3 ülkede son 24 saatte koronavirüs bilançosu artış gösterdi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bilançosu artış göstermeye devam ediyor. Kovid-19 kaynaklı son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye dahil 200'den fazla ülkeye yayılan ölümcül koronavirüs (Kovid-19) aşısı henüz bulunamamışken, bir çok ülkede ölümler artmayı sürdürüyor. Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi hayatını kaybetti.
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