Korkunç sayı! 3 ülkede son 24 saatte koronavirüs bilançosu artış gösterdi

Türkiye dahil 200'den fazla ülkeye yayılan ölümcül koronavirüs (Kovid-19) aşısı henüz bulunamamışken, bir çok ülkede ölümler artmayı sürdürüyor. Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi hayatını kaybetti.

AYRINTILAR GELECEK...

