Korkunç son adım adım yaklaşıyor! 45 ilde, fay hattı üzerindeki 110 ilçe açıklandı! Prof. Dr. Okan Tüysüz "Marmara depreminin olma zamanı geldi" diyerek kritik değerlendirmelerde bulundu!
Korkunç son adım adım yaklaşıyor! 45 ilde, fay hattı üzerindeki 110 ilçe açıklandı! Prof. Dr. Okan Tüysüz "Marmara depreminin olma zamanı geldi" diyerek kritik değerlendirmelerde bulundu!
İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da beklenen büyük depremin olma zamanının geldiğini söyledi. 24 kentin fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tüysüz, 45 ilde, fay hattı üzerindeki 110 ilçeyi açıkladı.