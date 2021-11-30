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  3. Korkunç son adım adım yaklaşıyor! 45 ilde, fay hattı üzerindeki 110 ilçe açıklandı! Prof. Dr. Okan Tüysüz "Marmara depreminin olma zamanı geldi" diyerek kritik değerlendirmelerde bulundu!

Korkunç son adım adım yaklaşıyor! 45 ilde, fay hattı üzerindeki 110 ilçe açıklandı! Prof. Dr. Okan Tüysüz "Marmara depreminin olma zamanı geldi" diyerek kritik değerlendirmelerde bulundu!

İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da beklenen büyük depremin olma zamanının geldiğini söyledi. 24 kentin fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tüysüz, 45 ilde, fay hattı üzerindeki 110 ilçeyi açıkladı.

Korkunç son adım adım yaklaşıyor! 45 ilde, fay hattı üzerindeki 110 ilçe açıklandı! Prof. Dr. Okan Tüysüz "Marmara depreminin olma zamanı geldi" diyerek kritik değerlendirmelerde bulundu! 1115

Türkiye'nin önemli yer bilimcilerinden İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olmasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'da beklenen büyük depremin olma zamanının geldiğini ifade eden Tüysüz, "Marmara’da beklenen deprem gerçekleştiğinde Yalova’daki bir nokta İstanbul’daki bir noktaya göre 5 metre batıya doğru kayacak" dedi.