Korkunç son adım adım yaklaşıyor! 45 ilde, fay hattı üzerindeki 110 ilçe açıklandı! Prof. Dr. Okan Tüysüz "Marmara depreminin olma zamanı geldi" diyerek kritik değerlendirmelerde bulundu!

Türkiye'nin önemli yer bilimcilerinden İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olmasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'da beklenen büyük depremin olma zamanının geldiğini ifade eden Tüysüz, "Marmara’da beklenen deprem gerçekleştiğinde Yalova’daki bir nokta İstanbul’daki bir noktaya göre 5 metre batıya doğru kayacak" dedi.