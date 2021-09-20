Korkunç yanardağ felaketi! 100'den fazla evi yok etti, 5 binden fazla kişi tahliye edildi!

İspanya’ya bağlı olan Kanarya Adaları grubundan La Palma adasındaki Cumbre Vieja yanardağı dün faaliyete geçmişti. Son bir haftadır 21 binden fazla depremin gerçekleştiği La Palma adasında yerel saatle 15.10'dan itibaren faaliyete geçen yanardağ, lav püskürtmeyi sürdürüyor. Yerleşim yerlerinin de olduğu bölgede 5binden fazla insan tahliye edildi. Yanardağın faaliyetinin ne zaman duracağını bilmeyen yetkililer, can kaybı yaşamadan bu felaketten kurtulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

6 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

6 metre yüksekliğe ulaştığı ifade edilen lavlar, saatte 700 metre hızla sahile doğru ilerliyor. La Palma Adası yerel yetkilileri, Cumbre vieja yanardağından çıkan lavların 100’den fazla evi yok açıkladı. Yetkililer tarafından 5 bin kişiden fazla insanın bölgeden tahliye edildiğini duyurduğu felakette, şu ana kadar herhani bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

MADDİ KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de bölgeye giderek acil durum planı toplantısına dahil oldu.

İspanya başbakanı, yaptığı açıklamada La Palma Adası'ndaki halkı sükunete davet etti. Sanchez, İspanya hükümetinin yaşanan felaketin üstesinden gelmek için yeterli imkanlara sahip olduğunu ve ortaya çıkacak tüm maddi kayıpların telafi edileceğini söyledi.

SOLUNUM RİSKİ UYARISI

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan oluşan gazlardan dolayı bölge halkına solunum riskine karşı uyarıda bulunmuştu. Öte taraftan uzmanlar, yanardağın önümüzdeki günlerde aktif durumda olmaya devam edeceği yönünde tahminde bulundu.

EN SON 1971'DE OLMUŞTU

Meydana gelen depremler sırasında adada uygulanan sarı alarm, yanardağın aktif duruma gelmesiyle birlikte kırmızı alarma dönüştürüldü. İspanya'da meydana gelen en son Yanardağ Patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyinde bulunan Teneguia yanardağında gerçekleşmişti.