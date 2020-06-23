Korkusunu yendi ameliyat oldu, artık rahat nefes alabiliyor

Çok uzun süredir burnundan rahat nefes alıp veremediği için uyku sorunu, horlama gibi başlıca sağlık sorunları olan sanatçı Metin Karaman korkusunu yenerek ameliyat oldu. Karaman, "Artık rahat nefes alıp verebiliyorum. Geceleri rahat bir uyku çekebiliyorum" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı'ya, burun ameliyatı olan tiyatro sanatçısı Metin Karaman, artık rahat bir şekilde nefes alıp verebiliyor.

Tiyatro Balans kurucusu Metin Karaman, ameliyat sürecini ve yaşadıklarını anlattı. Karaman, "59 yıldır bir ağrı çekiyorum. Çok uzun zamandır uyuyamıyorum, horluyorum, nefes alamıyordum. Fakat tedavi için ameliyattan korkuyordum fakat İbrahim Ağrı hocam ile tanıştıktan sonra korkularımdan ve tüm ağrılarımdan kurtuldum. Sağlıklıyım, güzel güzel uyuyorum, horlamam kesildi. Bu sorunları çeken herkese korkmamalarını söyleyerek hocamızı herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Korkmayın, tedavi olun, rahat nefes alın"

Operasyon sürecini anlatan KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı, "Metin hocamızın burundan rahat nefes alamama şikayetleri vardı. Burun kıkırdağında eğrilik durumu, burun etlerinde şişme durumu vardı. Operasyon ile bu sağlık sorunlarına müdahale ettik. Şuanda hiç bir sıkıntısı yok rahat nefes alıp verebiliyor. Bu sağlık sorunlarına bağlı olarak yaşadığı uyku, horlama gibi problemleri ortadan kalktı. Bizler de Metin Bey ile tanıştığımız için çok memnun olduk. Metin Bey gibi ameliyat olmaktan korkup tedavi olmayan hastaların olduğunu biliyoruz. Kesinlikle korkmalarına gerek yok muayeneye bir kez gelsinler biz süreç ile ilgili kendilerini gerekli bilgileri veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA