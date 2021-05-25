Korkutan açıklama! DSÖ Direktörü: "Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla karşılaşabiliriz"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 74. toplantısında pandemi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus koronavirüsün çok daha ölümcül ve bulaşıcı bir salgına yol açabileceğini söyledi.

"DÜNYANIN SALGIN TEHDİDİYLE SON KARŞILAŞMASI DEĞİL"

Yapılan açıklamalarda tedirgin edici ifadeler kullanıldı. Ghebreyesus açıklamalarında "Hiç kuşkunuz olmasın, bu dünyanın salgın tehdidiyle son karşılaşması olmayacak. Bundan daha bulaşıcı ve daha ölümcül olma potansiyeline sahip başka bir virüsün olacağı evrimsel bir kesinliktir" açıklamasında bulundu.

"DÜNYA KORONAVİRÜS KARŞISINDA HALA KIRILGAN DURUMDA"

Riskin henüz geçmediğini ifade eden Ghebreyesus, dünyanın koronavirüs karşısında hala kırılgan bir durumda olduğunu söyledi. Ayrıca riskin devam etmesine karşın küresel koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının art arda üç hafta boyunca azaldığına dikkat çekildi.

Ghebreyesus ayrıca, dünyada yaşanan aşı adaletsizliğine de değindi. Fakir ülkeler aşıya ulaşamazken, zengin ülkelerin aşı stoklamasının salgını kalıcılaştıran skandal bir eşitsizlik olduğuna dikkat çekildi. Konuşmalarının devamında ise aşı bağışı çağrısı yaparak, tüm ülkelerin nüfusunun yüzde 10'nun eylül ayına, yüzde 30'unun da yıl sonuna kadar aşılanması gerektiği belirtti. Ghebreyesus kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı COVAX yoluyla 125 ülke ve ekonomiye şubat ayından bu yana 72 milyon doz aşı gönderildiğini aktardı.