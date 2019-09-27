Korkutan deprem! Bu kez Komşu'da meydana geldi Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Aktarılan bilgiye göre Yunanistan'da saat 20:21 sularında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Yunanistan'da deprem meydana geldiği belirtildi. KOMŞUDA 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM Yunanistan'da meydana gelen depremin saat 20:21 sularında gerçekleştiği ve 3.7 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. İşte Kandilli Rasathanesi''nden yapılan paylaşım #DEPREM

YUNANISTAN https://t.co/oelECzydBx

27.09.2019, 20:21:30 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 5.2 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 27, 2019



