Korkutan deprem! Bu kez Komşu'da meydana geldi
Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Aktarılan bilgiye göre Yunanistan'da saat 20:21 sularında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Yunanistan'da deprem meydana geldiği belirtildi.
KOMŞUDA 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM
Yunanistan'da meydana gelen depremin saat 20:21 sularında gerçekleştiği ve 3.7 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.
İşte Kandilli Rasathanesi''nden yapılan paylaşım
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 27, 2019
YUNANISTAN https://t.co/oelECzydBx
27.09.2019, 20:21:30 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
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