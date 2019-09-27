İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Korkutan deprem! Bu kez Komşu'da meydana geldi

Korkutan deprem! Bu kez Komşu'da meydana geldi

Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Aktarılan bilgiye göre Yunanistan'da saat 20:21 sularında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Korkutan deprem! Bu kez Komşu'da meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Yunanistan'da deprem meydana geldiği belirtildi.

KOMŞUDA 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM

Yunanistan'da meydana gelen depremin saat 20:21 sularında gerçekleştiği ve 3.7 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

İşte Kandilli Rasathanesi''nden yapılan paylaşım

 

 

HABERE YORUM KAT