Korkutan deprem! Ege Denizi 4.6 ile sallandı Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklanırken depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu bildirildi

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Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi DENİZ YÜZEYİNİN 58,50 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.40'da Girit Adası'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 58,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu belirlendi. KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEKİ SON DEPREMLER Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.07.31 07:40:03 35.3462 24.9220 81.3 -.- 5.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2019.07.31 07:40:03)

2019.07.31 05:51:53 40.1493 31.8037 10.9 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2019.07.31 04:32:38 37.7113 32.3408 5.4 -.- 1.8 -.- KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA) İlksel

2019.07.31 02:57:13 37.0212 28.5438 5.0 -.- 1.7 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2019.07.31 02:10:16 39.5687 27.1662 6.2 -.- 1.7 -.- INONU-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel

2019.07.31 01:28:48 38.8718 26.1908 5.4 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI İlksel

2019.07.30 22:58:15 39.5485 26.0037 7.8 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2019.07.30 21:26:15 39.0890 26.0620 7.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.07.30 21:24:13 39.0893 26.0633 7.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.07.30 19:27:11 38.6140 26.7160 6.9 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.07.30 18:11:45 35.2103 27.7658 8.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2019.07.30 16:00:41 39.1367 29.0547 5.0 -.- 2.0 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2019.07.30 15:34:11 38.6322 26.7450 15.1 -.- 1.4 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2019.07.30 12:51:07 37.0078 27.5650 20.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.07.30 12:47:47 39.1305 27.6040 16.3 -.- 1.6 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2019.07.30 12:28:34 37.2467 28.2603 0.0 -.- 1.7 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel

2019.07.30 11:22:37 35.7472 27.4148 16.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2019.07.30 10:52:26 38.8570 27.0168 4.4 -.- 1.7 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2019.07.30 09:51:27 39.4880 25.8290 5.9 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2019.07.30 08:36:17 37.0527 28.6148 13.8 -.- 2.3 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel Etiketler : ege denizi



