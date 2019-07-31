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  3. Korkutan deprem! Ege Denizi 4.6 ile sallandı

Korkutan deprem! Ege Denizi 4.6 ile sallandı

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklanırken depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu bildirildi

Korkutan deprem! Ege Denizi 4.6 ile sallandı

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi

DENİZ YÜZEYİNİN 58,50 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.40'da Girit Adası'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 58,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEKİ SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.07.31 07:40:03  35.3462   24.9220       81.3      -.-  5.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             REVIZE01   (2019.07.31 07:40:03)
2019.07.31 05:51:53  40.1493   31.8037       10.9      -.-  1.9  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel
2019.07.31 04:32:38  37.7113   32.3408        5.4      -.-  1.8  -.-   KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA)                     İlksel
2019.07.31 02:57:13  37.0212   28.5438        5.0      -.-  1.7  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel
2019.07.31 02:10:16  39.5687   27.1662        6.2      -.-  1.7  -.-   INONU-HAVRAN (BALIKESIR)                          İlksel
2019.07.31 01:28:48  38.8718   26.1908        5.4      -.-  3.0  2.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.07.30 22:58:15  39.5485   26.0037        7.8      -.-  1.4  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.07.30 21:26:15  39.0890   26.0620        7.9      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.07.30 21:24:13  39.0893   26.0633        7.4      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.07.30 19:27:11  38.6140   26.7160        6.9      -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.07.30 18:11:45  35.2103   27.7658        8.9      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.07.30 16:00:41  39.1367   29.0547        5.0      -.-  2.0  -.-   KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2019.07.30 15:34:11  38.6322   26.7450       15.1      -.-  1.4  -.-   FOCA (IZMIR)                                      İlksel
2019.07.30 12:51:07  37.0078   27.5650       20.7      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.07.30 12:47:47  39.1305   27.6040       16.3      -.-  1.6  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel
2019.07.30 12:28:34  37.2467   28.2603        0.0      -.-  1.7  -.-   SALIHPASALAR-(MUGLA)                              İlksel
2019.07.30 11:22:37  35.7472   27.4148       16.4      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.07.30 10:52:26  38.8570   27.0168        4.4      -.-  1.7  -.-   CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)                        İlksel
2019.07.30 09:51:27  39.4880   25.8290        5.9      -.-  1.4  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.07.30 08:36:17  37.0527   28.6148       13.8      -.-  2.3  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

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