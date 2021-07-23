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Korkutan deprem! Ege ve Akdeniz peş peşe sallandı!

Akdeniz Oniki Adalar'da saat 01.29'da 3,6 büyüklüğünde sarsıntı yaşanırken Ege Denizi'nde saat 01.59 ve 02.12 sıralarında peş peşe deprem meydana geldi.

Korkutan deprem! Ege ve Akdeniz peş peşe sallandı!

Ege ve Akdeniz bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen depremler orada yaşayan vatandaşların korkmasına neden oldu. 

Kandilli Rasathanesinin paylaştığı verilere göre Akdeniz'deki sarsıntı saat 01.29 sıralarında 3.6 büyüklüğünde, 15.1 km derinliğinde Oniki Adalar'da gerçekleşti.

Ege Denizi'nde saat 01.59 sıralarında 4.0 büyüklüğünde, 10.6 km derinlikte deprem meydana gelmesinin ardından saat 02.12 sıralarında 10.6 km derinlikte 3.6 büyüklüğünde tekrar bir sarsıntı yaşandı.

 

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