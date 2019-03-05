Korkutan deprem... İstanbul'da da hissedildi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Marmara Denizi'nde İstanbul'da hissedilen 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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