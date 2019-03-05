Korkutan deprem... İstanbul'da da hissedildi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Marmara Denizi'nde İstanbul'da hissedilen 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Öte yandan deprem başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ ve çevre illerden de hissedildi.
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