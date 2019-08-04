Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 16.46'da merkez üssü Bayraklı ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin derinliği 6,9 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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