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  3. Korkutan deprem! Yerin 5 kilometre altında gerçekleşti!

Korkutan deprem! Yerin 5 kilometre altında gerçekleşti!

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre; Akdeniz'de deprem oldu. Deprem saat 17.19 sıralarında yerin 5 kilometre altında meydana geldi. Depremin 4.7 şiddetinde olduğu aktarıldı...

Korkutan deprem! Yerin 5 kilometre altında gerçekleşti!

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre; Akdeniz'de deprem oldu. Deprem saat 17.19 sıralarında yerin 5 kilometre altında meydana geldi.

Deprem mi oldu? Son depremler neler?

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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