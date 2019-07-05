Deprem mi oldu? Son depremler neler?

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre; Akdeniz'de deprem oldu. Deprem saat 17.19 sıralarında yerin 5 kilometre altında meydana geldi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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