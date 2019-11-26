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Korkutan deprem! Yıkılan binalar var

Arnavutluk ülkesinin baş şehri Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ancak yıkılan binalar olduğu ise alınan son bilgiler arasında.

Korkutan deprem! Yıkılan binalar var

Bu sefer ülke Arnavutluk... Sabah saatlerinde büyük bir deprem meydana geldi.

Balkan ülkesi Arnavutluk bu sabah TSİ 05.54'te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Başkent Tiran yakınlarındaki Mamurras kasabasında yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da hissedildiği bildirildi. Depremde yıkılan binalar olduğu öğrenildi.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından depremin büyüklüğü 6.2, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi

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