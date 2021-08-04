Korkutan görüntü! Alevler termik santrale sıçradı
Muğla'nın Milas ilçesindeki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından yangının termik santrale girdiğini duyurdu.
Muğla'nın Milas ilçesindeki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı. Belektrik tellerinden kıvılcımlar düşerken patlama sesleri duyulmaya başladı. Santralden siren sesleri yükseldi.
Bölgedeki yangını günlerdir sosyal medya hesabından paylaşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının termik santrale girdiğini söyledi.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, paylaşımında “Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor” ifadelerini kullandı.
İşte o anlar: