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  3. Korkutan İstanbul deprem açıklaması: 7 ile 7.8 arasında bekleniyor

Korkutan İstanbul deprem açıklaması: 7 ile 7.8 arasında bekleniyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin olarak," Büyük bir risk ile karşı karşıyayız. Her gün sallanıyoruz. İstanbul’u etkileyecek olan depreme sıra geldiğini görüyoruz. 7 ile 7.8 arasında deprem bekleniyor'' dedi.

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22 Haziran 2020 Pazartesi 15:48

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