Korkutan olay! Almanya'da OHALl ilan edildi!

Almanya'da yaşanan olaylar korkuttu. Sağ tehlikenin büyümesi ülkenin doğusundaki Dresden kenti belediyesi, radikal sağa karşı olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Almanya’nın Doğu eyaletlerinde büyüyen radikal sağ ve ırkçı tehlike giderek tehlikeli boyutlar kazanıyor. İslam ve yabancı karşıtı PEGIDA’nın kuruluş yeri olan, aşırı sağın kalesi konumundaki Dresden kentinde şehir meclisi aşırı sağa karşı olağanüstü hal ilanı kararı aldı. Kararın gerekçesi “yabancı düşmanı, ırkçı ve milliyetçi görüşlerin güçlü bir şekilde artması, antidemokratik, antiçoğulcu tavırların orta tabakaya varıncaya kadar geniş bir kesime yayılması” olarak nitelendi. Aşırı sağ tehlikeyle mücadele etmek için hazırlanan önergeyi şehir meclisi ezici çoğunlukla onayladı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti, Yeşiller, Hür Demokratlar (FDP) ve grubu olmayan 39 üye önergeye evet oyu verirken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), muhafazakâr Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hür Seçmenler (FW) önergeye karşı çıktı.

KÜLTÜR BAŞKENTİ

Dresden kenti Saksonya Eyaleti’nin başkenti ve 2025 yılında Avrupa kültür başkenti olmak için yarışıyor. Dresden şehir meclisi bir yanda kentin aşırı sağ gösterilerle sarsılan imajını düzeltmek, diğer yanda ise ırkçı tehlikenin giderek tamamen kontrolden çıkmasını önlemek istiyor. Belediye meclisi bunun için yeni bir formül geliştirdi. Almanca “Nazinotstand” (Nazi Olağanüstü Hali) olarak kullanılan önergenin sahibi kent meclisi üyesi Max Aschenbach önergeyi şöyle savundu:

‘CİDDİ BİR SORUN’

“Bu, ciddi bir sorunumuz olduğu anlamına geliyor. Açık demokratik toplum tehdit altında.” Sol görüşlü siyasi parti Die Partei üyesi olan Aschenbach, önergedeki eylem planının çok acil olduğunu vurguladı. Önergede Belediye Meclisi “antidemokratik, anti çoğulcu, insan düşmanı, aşırı sağ tavır ve olayların şiddete varıncaya kadar güçlü bir biçimde arttığını endişeyle tespit etmiştir” denildi. Kamuoyunda aşırı sağa karşı tavrın az göründüğü belirtilen önergede, şehir halkının büyük kısmının sustuğuna dikkat çekildi. Buna karşı belediye meclisi “Nazi Olağanüstü Hali” kararıyla günlük demokratik yaşam kültürünü güçlendirmeyi ve azınlıkları korumayı hedefliyor.

KURBAN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

NSU kurbanlarından Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık, anıt yeri, açılış töreni ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ziyaret planlarıyla ilgili kendilerine herhangi bir bilgi verilmemesini eleştirdi. Gamze Kubaşık, “Babamın anısına yeniden kesilip kesilmeyeceği konusunda güvencesi olmayan Zwickau gibi bir yerde ağaç dikilmesini ister miydim, bilmiyorum” dedi. Merkel’in ziyaretine de çağrılmamalarını eleştiren Kubaşık, “Merkel bize o zaman bu cinayetleri tüm yanlarıyla aydınlatacakları sözü vermişti. Bu söz bugüne kadar gerçekleşmedi. Belki de bu yüzden bilinçli olarak davet edilmedik” dedi.

EYLEM PLANINDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

İnsan eşitliğinin sorgulanması durumunda bundan etkilenenlere sahip çıkılacak. Dresden’de içi çe bir sosyal yaşam sağlanacak.

İnsan hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşları desteklenecek.

Aşırı sağ şiddet kurbanlarına yardım edilecek ve saldırganlar yoğun takip edilecek.

İnsan düşmanı ve aşırı sağ görüşlere kamuya açık yerlerde izin verilmeyecek.

Eşit eğitim şansı sağlanacak.

Irkçılığa karşı 10 maddelik eylem planı uygulamaya konulacak.

NSU KURBANLARI İÇİN ANIT AÇILDI

NSU kurbanları için yapılan anıt Zwickau’da açılırken, Başbakan Merkel, Neo-nazi terör örgütünün kurbanları için açılan bu anıtı bugün ziyaret edecek.

NSU’nun (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) üç elebaşı aranıyor olmalarına rağmen yıllarca Zwickau kentindeki bir evde gizli yaşadı. Sekizi Türk 10 cinayet, iki bombalı saldırı ve 15 banka soygunu burada planlandı. Son başarısız banka soygununda iki elebaşı yakayı ele verince, saklandıkları karavanı ateşe verdikten sonra intihar etti. Üçüncü elebaşı Beate Zschaepe yakalanmadan önce ise delilleri yok etmek için terör örgütünün Zwickau’daki hücre evini benzin dökerek yaktı

Zwickau’da “Schwanenteichpark” adlı parkta NSU kurbanları anısına dün yeni bir anıt yeri açıldı. Parkta 60 metrekarelik alana her kurbanın anısına bir ağaç dikildi ve yanına mezar taşı yazısı konuldu. Öte yandan parka girmek isteyen bir grup Neo-nazi, polis tarafından önlendi. Parka NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına 3 Eylül tarihinde bir ağaç dikilmiş, ancak bu ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesilmişti.

KURBAN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

NSU kurbanlarından Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık, anıt yeri, açılış töreni ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ziyaret planlarıyla ilgili kendilerine herhangi bir bilgi verilmemesini eleştirdi. Gamze Kubaşık, “Babamın anısına yeniden kesilip kesilmeyeceği konusunda güvencesi olmayan Zwickau gibi bir yerde ağaç dikilmesini ister miydim, bilmiyorum” dedi. Merkel’in ziyaretine de çağrılmamalarını eleştiren Kubaşık, “Merkel bize o zaman bu cinayetleri tüm yanlarıyla aydınlatacakları sözü vermişti. Bu söz bugüne kadar gerçekleşmedi. Belki de bu yüzden bilinçli olarak davet edilmedik” dedi.