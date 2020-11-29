Korkutan yangın! Amasya'da ahşap ev alev alev yandı

Amasya’da Üçler Mahallesi’nde Yakup Ceylan’a ait iki katlı ahşap evde elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda iki katlı ahşap ev alev alev yandı.

Maddi hasara yol açan yangın ile ilgili gazetecilere konuşan ev sahibi Ceylan, elektrik kontağından çıkan alevleri söndüremeyince iki çocuğuyla birlikte dışarı kaçıp itfaiyeye haber verdiğini belirtti.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çevredeki bitişik evler sıçramadan söndürülen yangında ayağından yaralanan bir itfaiye eri olay yerinde bulunan ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin alevlerin söndürülmesini endişeyle izledikleri yangınla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.