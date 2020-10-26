Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek kimdir? Ömer Niyazi İşlek hayatı

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek tarafından kullanılan otomobille çarpışan bisikletli turşst hayatını kaybederken Başkan İşlek, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın ardından kendisinin ve ailesinin psikolojisinin bozulduğunu ifade eden İşlek, telefonlarını bir süre kapatacağını belirtti. Bunun üzerine Ömer İşlek'in hayatı merak konusu oldu. Peki Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek kimdir? Kaç yaşında? İşte Ömer Niyazi İşlek'in hayatı...

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANI ÖMER İŞLEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında doğan Ömer Niyazi İşlek yaşındadır. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından vatani görevini Ankara Genel Kurmay Başkanlığı Özel Hizmetlerde tamamladı. Lise yıllarında Ülkü Ocakları ile siyasete atıldı.

Araştırma ve danışmanlık faaliyetleri, siyasi danışmanlık, seçmen davranışları ve siyasi strateji üzerine çalışmalar yapan İşlek, Türkiye genelinde Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası ve Sanayi Odası seçimleri gibi kampanyaları yürüttü.

Birçok belediye başkanı, milletvekili ve bürokrata danışmanlık yaptı. 2012 yılında kurulan MEKAM (Medeniyet ve Ku¨ltu¨r Araştırmaları Merkezi) kurucu yönetim kurulu u¨yesi ve halen siyaset ve halkla ilişkiler bölüm başkanlığını sürdürüyor.



Ömer İşlek, evli ve 3 çocuk babası olan İşlek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Antalya İli, Korkuteli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.