Korkuteli Tapu Müdürlüğü, 2018 Yılını Değerlendirdi

Antalya'nın Korkuteli Tapu Müdürlüğü, 2018 yılında 21 bin 359 işlem ile 106 bin 902 vatandaşa hizmet verdi.

Korkuteli Tapu Müdürü İsmail Kocaoğlu, 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kocaoğlu, "Kurumumuz, çağımızın teknolojik yenilik ve gerekliliklerine uygun değişim çalışmalarıyla geldiğimiz nokta itibariyle, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran projelere imza atmıştır. Korkuteli Tapu Müdürlüğü olarak çok yoğun bir yılı geride bıraktık. 2017 yılında işlem sayımız 20 bin 319 iken, 2018 yılını 21 bin 359 işlem sayılı ile bitirdik ki bu da yüzde 5,12 oranında bir artışa eşittir bununla birlikte 114 bin 385 parsel üzerinde işlem yapılarak bu taşınmazlara malik 106 bin 902 vatandaşımıza doğrudan veya dolaylı yolla hizmet verdik. Bu işlemlerin mali yönü olarak Hazinemize 11 milyon 65 bin tapu harcı, damga vergisi ve döner sermaye ücreti tahakkuk edilerek tahsil ettirildi" dedi.

2018 yılı içerisinde tapu müdürlüğü'nde değişiklikler yapıldığını ifade eden Kocaoğlu, "Müdürlüğümüzde çalışma ortamının memur ve vatandaş açısından daha kullanılabilir olması için gerekli tadilat yapılmış olup Hükümet Konağının zemin katı tamamen Müdürlüğümüze tahsis edilmekle memur servisi genişletildi. 2018 yılında başlıca 5 bin 684 adet satış işlemi yanında Bin 85 adet intikal, 823 adet ipotek, 244 adet ipotekli satış, 237 adet taksim ve muhtelif diğer işlemler yapıldı. 2019 yılında da satış intikal kamulaştırma gibi işlemler yanında imar barışına bağlı işlemlerinde yoğun bir şekilde yapılacağı beklenmekte."

Kaynak: İHA