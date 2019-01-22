Korkuteli tie-breakte kaybetti

Voleybol Erkekler Bölgesel Lig Müsabakaları Korkuteli'nde devam ediyor. Erkekler Bölgesel Lig Müsabakalarında Korkuteli Belediye Voleybol takımı, Gazipaşa Kahyalar voleybol takımına çekişmeli geçen mücadelenin ardından tie-break setinde 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığının 2018-2019 faaliyet programında yer alan Bölgesel Lig Erkekler Voleybol Müsabakalarının ilk setini Korkuteli Belediye Voleybol takımı 25-22'lik set ile 1-0 öne geçti. İkinci sette Gazipaşa Kahyalar voleybol takımı 25-20'lik set ile durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette Gazipaşa Kahyalar voleybol takımı 25-18'lik set ile durumu 2-1 yaptı. Çekişmeli geçen dördüncü sette, Korkuteli Belediye voleybol takımı 32-30'luk set ile durumu 2-2 yaptı. Çekişmeli geçen tie-break setinde 15-12'lik setle Gazipaşa Kahyalar voleybol takımı durumu 3-2 yaptı.

Karşılaşmaya yoğun bir seyirci desteği oldu. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediey Başkanı Hasan Ali İrban, İyi Parti Belediye Başkan adayı Halil Kara, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Ömer İşlek, Korkuteli Belediyespor takımı ve vatandaşlar katıldı.

Korkuteli Voleybol Takımı antrenörü recep Hekimoğlu, "Kıl payı galibiyeti kaçırdık. Özellikle 4'üncü sette durumu 2-2 yaptıktan sonra tie-break setinde 3-2 yenildik. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün saat 14.00'da Alanya Bahçeşehir Koleji maçını kazanmak için sahaya çıkacağız. Tüm sporseverleri Recep Gürbüz Kapalı spor salonuna Korkuteli Belediyespor ile Antalya Alanya Bahçeşehir Koleji maçını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA