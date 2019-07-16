Korkuteli’nde 15 Temmuz Şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Korkuteli ilçesinde anma programları düzenlendi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yürüyüşle başladı. Korkuteli

Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, protokol üyeleri, siyasi parti başkanları ile askeri erkan başta olmak üzere yüzlerce vatandaş 15 Temmuz Destanı için yürüdü. Korkuteli Kaymakamlığı tarafından düzenlen yürüyüş şehitler anıtından başlayıp tekrar şehitler anıtında son buldu. Ellerine ay yıldızlı bayrakları alan yüzlerce vatandaş, tekbir getirirken, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Etkinlikler daha sonra Şehitler anıtında devam etti. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Hain darbe girişimi gecesi ortaya çıkan destansı hikayenin anlatıldığı video meydanı dolduran yüzlerce vatandaş tarafından dikkatle takip edildi. 15 Temmuz demokrasi şehidi Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Cimşik, " 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler karşısında kanları ile destanlar yazan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, Allah'tan uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz zaferi, tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Bu zafer bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala taze olduğunu göstermiştir" dedi.

Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı tarafından dua yaptırıldı. Duanın ardından saat 00.13'te sela ile sona erdi.

Kaynak: İHA