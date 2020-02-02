Korkuteli’nde “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi

Korkuteli'nde yarıyıl tatilinde başlatılan "Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" projesi tamamlandı. Proje kapsamında 15 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 5 vakit namazı camide kılan, sure ve dualar ezberleyen çocuklara ödüller verildi.

Korkuteli'ndeki camilerde din görevlileri tarafından çocuklara verilen Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimlerinin final programı Külliye Camisinde düzenlendi. Korkuteli ilçe Müftüsü Selim Yazıcı, "Öğrencilerimizi mutlu etmek için böyle bir final programı düzenledik. Çok güzel oldu, öğrencilerimizin mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk. Kendilerine çeşitli hediyeler takdim ettik. Umuyoruz ki öğrencilerimiz için güzel bir eğitim olmuştur. İkinci dönem eğitim öğretim yılında kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

Proje kapsamında ortaokul öğrencilerinden 3 tane birinci çıktı. Enes Sami Benzin, Hayrunnisa Benzin, Muhammet Benzin birinci, Hasan Hüseyin Kardıçlı ikinci, Hıdır Mor üçüncü oldu. İlköğretim okulları arasında ise birinci Osman Borazan, ikinci Gani Erdem Kula, üçüncü Akif Keleş oldu.

Kaynak: İHA