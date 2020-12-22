Korkutmak için silah çekti! Levye ile sokakta kovalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 kişi gittikleri bir tamirhanede tartıştıkları kişilerle levye ve sopalı kavgaya girişti. Tamirhanede kişiler tarafından kovalanan 5 kişinin o anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.