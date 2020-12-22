Korkutmak için silah çekti! Levye ile sokakta kovalandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 kişi gittikleri bir tamirhanede tartıştıkları kişilerle levye ve sopalı kavgaya girişti. Tamirhanede kişiler tarafından kovalanan 5 kişinin o anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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22 Aralık 2020 Salı 13:51
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