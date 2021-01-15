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  3. Korkutucu tablo büyüyor: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 milyonu aştı!

Korkutucu tablo büyüyor: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 milyonu aştı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında korkutan tablo büyümeye devam ediyor. Küresel çapta pozitif vaka sayısı 93 milyonu aşarken hayatını kaybeden kişi sayısı da, en güncel verilere göre 2 milyon 2 bin 407 oldu. Ölümlerin en çok yaşandığı ülke ise 397 bin 994 ölümle ABD olarak kaydedildi.

Korkutucu tablo büyüyor: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 milyonu aştı!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 2 bin 407'ye ulaştı. 

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 397 bin 994 ölümle ABD'de kaydedildi.

DÜNYADA SON DURUM

Can kayıplarında bu ülkeyi 207 bin 160 ile Brezilya, 151 bin 954 ile Hindistan, 137 bin 916 ile Meksika, 86 bin 15 ile İngiltere, 80 bin 848 ile İtalya, 69 bin 313 ile Fransa, 63 bin 940 ile Rusya, 56 bin 538 ile İran, 53 bin 79 ile İspanya, 47 bin 491 ile Kolombiya, 45 bin 492 ile Almanya ve 45 bin 125 ile Arjantin izledi.

14 Ocak Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?14 Ocak Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de 14 Ocak itibarıyla 23 bin 495 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dün genelinde vaka sayısı 93 milyon 533 bin 715'e ulaşırken, virüs bulaşan 66 milyon 834 bin 935 kişi iyileşti. Halen 24 milyon 696 bin 373 hastanın tedavisi sürüyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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