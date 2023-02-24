Kornel Csernik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kornel Csernik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kornel Csernik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kornel Csernik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kornel Csernik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kornel Csernik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kornel Csernik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kornel Csernik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kornel Csernik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kornel Csernik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kornel Csernik 2 Temmuz 1998 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kornel Csernik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Kornel Csernik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kornel Csernik'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kornel Csernik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kornel Csernik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kornel Csernik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kornel Csernik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2016 yılında Ferencváros U19

7 Temmuz 2016 yılında Ferencváros

15 Ocak 2018 yılında Soroksár

30 Haziran 2018 yılında Ferencváros

6 Şubat 2019 yılında Soroksár

30 Haziran 2019 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2019 yılında Soroksár

11 Temmuz 2022 yılında Haladás

Kornel Csernik kimdir

Kornel Csernik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kornel Csernik şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Kornel Csernik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Kornel Csernik nereli

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