Kornel Osyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kornel Osyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kornel Osyra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kornel Osyra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kornel Osyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kornel Osyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kornel Osyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kornel Osyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kornel Osyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kornel Osyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kornel Osyra 7 Şubat 1993 tarihinde Brzeg Dolny şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kornel Osyra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Kornel Osyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kornel Osyra'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kornel Osyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kornel Osyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Kornel Osyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kornel Osyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Lubin II

1 Mart 2012 yılında Zaglebie Lubin

29 Ağustos 2012 yılında Piast Gliwice

31 Ağustos 2012 yılında Gryf Wejherowo

31 Aralık 2012 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2016 yılında Termalica

30 Haziran 2017 yılında Piast Gliwice

24 Temmuz 2017 yılında Miedz Legnica

6 Temmuz 2019 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2021 yılında Sandecja

1 Temmuz 2022 yılında Hebar P.

Kornel Osyra kimdir

Kornel Osyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kornel Osyra şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KP Brzeg Dolny, Zagłębie Lubin

Kornel Osyra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kornel Osyra nereli

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