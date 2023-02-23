Kornel Rebisz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kornel Rebisz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kornel Rebisz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kornel Rebisz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kornel Rebisz 12 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kornel Rębisz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kornel Rebisz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 25 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Kornel Rebisz'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kornel Rebisz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kornel Rebisz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kornel Rebisz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kornel Rebisz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Resovia II

25 Kasım 2021 yılında Resovia

Kornel Rebisz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kornel Rebisz şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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