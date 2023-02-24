Kornel Sz1cs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kornel Sz1cs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kornel Sz1cs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kornel Sz1cs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kornel Sz1cs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kornel Sz1cs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kornel Sz1cs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kornel Sz1cs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kornel Sz1cs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kornel Sz1cs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kornel Sz1cs 24 Eylül 2001 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kornel Sz1cs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Kornel Sz1cs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kornel Sz1cs'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kornel Sz1cs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kornel Sz1cs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Kornel Sz1cs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kornel Sz1cs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2018 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr

Kornel Sz1cs kimdir

Kornel Sz1cs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kornel Sz1cs şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Kornel Sz1cs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Kornel Sz1cs nereli

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