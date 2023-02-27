Kornelijus Smilingis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kornelijus Smilingis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kornelijus Smilingis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kornelijus Smilingis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kornelijus Smilingis 16 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kornelijus Smilingis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kornelijus Smilingis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kornelijus Smilingis'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kornelijus Smilingis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kornelijus Smilingis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kornelijus Smilingis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kornelijus Smilingis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2016 yılında Banga

1 Ocak 2020 yılında Banga B

1 Temmuz 2020 yılında Banga

Kornelijus Smilingis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kornelijus Smilingis şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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