Korneliusz Karolczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Korneliusz Karolczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Korneliusz Karolczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Korneliusz Karolczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Korneliusz Karolczak 12 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Korneliusz Karolczak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Korneliusz Karolczak'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Korneliusz Karolczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Korneliusz Karolczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Korneliusz Karolczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Korneliusz Karolczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında M. Legnica II

24 Şubat 2021 yılında Miedz Legnica

Korneliusz Karolczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Korneliusz Karolczak şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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