Koro Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koro Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koro Kone kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koro Kone ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Koro Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koro Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Koro Kone

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koro Kone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koro Kone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koro Kone 5 Temmuz 1989 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Koro Issa Ahmed Koné şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koro Kone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Koro Kone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Koro Kone'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Koro Koneboyu ve yaşı kaç

Koro Kone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Koro Kone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Koro Kone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koro Kone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2007 yılında Duisburg U19

1 Temmuz 2008 yılında Hertha BSC II

31 Mart 2009 yılında Spartak Trnava

2 Ocak 2012 yılında Dijon

2 Şubat 2015 yılında AC Arles

30 Haziran 2015 yılında Dijon

15 Temmuz 2015 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2017 yılında CS Sedan

3 Temmuz 2017 yılında US Boulogne

14 Ağu 2018 yılında Servette FC

13 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

Koro Kone kimdir

Koro Kone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koro Kone şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Koro Kone nereli

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