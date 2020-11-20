Korona aşı çalışmasına nasıl gönüllü olunur? Korona aşı çalışmalarına katılma şartları

Koronavirüs salgınından korunmak için tek çıkış yolu olarak görülen aşı çalışmaları ülkemizde ve çok sayıda ülkede sürdürülüyor. Salgının çıktığı ülke olan Çin'de faaliyet gösteren Sinonac isimli firmanın geliştirdiği CoronaVac isimli aşının faz 3 çalışmaları da bu kapsamda ülkemizde sürdürülüyor. Sağlık Bakanlığı da aşının çalışmalarına gönüllü katılmak isteyen kişilerin başvurularının alınacağını duyurdu. Peki Korona aşı çalışmasına nasıl gönüllü olunur ?İşte Koronavirüs aşısı çalışmalarına gönüllü olma...

KORONA AŞI ÇALIŞMASINA NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre koronavirüs aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyenler 0850 811 18 80 telefon numarasını arayabilir ve https://covid19asi.calismasi.info girerek gönüllü olabilirler.

KORONA AŞI ÇALIŞMALARINA KATILMA ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklaya göre koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarına katılabilmek için kişilerin koronavirüs geçirmemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin 18-59 yaş arasında olması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada,"5 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor. 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek" ifadelerine yer verildi.