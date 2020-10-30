Korona aşının Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu! İlk aşılar bu kişilere yapılacak! 65 yaş ve üstü... Koronavirüs salgınından tek kurtuluş yolu olarak görünen ve Türkiye'de de sürdürülen aşı çalışmalarında süreç olumlu ilerlerken söz konusu aşıların kimlere yapılacağı da netleşti. Bu kapsamda ilk aşıların öncelikle sağlık çalışanları ve polislere öncelikle yapılması planlanıyor. İşte detaylar...

1 26 Ülkemizde ve dünyada koronavirüs salgını gittikçe şiddetlenirken gözler sürdürülen aşı çalışmalarına çevrildi. Dünyada çok sayıda firma bu konuda çalışmalarını sürdürürken Türkiye'de yerli aşı için çalışmalarını hızlandırdı.