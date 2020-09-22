Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının adından yaptığı açıklamada, maske ve mesafe denetimlerinde uygulanan cezaları kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmesinin mecburi olduğunu kaydetti. Bu kapsamda Korona cezası olan kamuda işlem yapabilir mi? Maske cezasını ödemeyen kamuda işlem yapabilir mi? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

MASKE CEZASINI ÖDEMEYEN KAMUDA İŞLEM YAPABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre maske ve mekan denetimlerinde kendisine ceza uygulanan kişiler, cezalarını ödemeği takdirde kamu kurumlarında bazı işlemlerini gerçekleştiremeyecekler.

KORONA CEZASI OLAN KAMUDA İŞLEM YAPABİLİR Mİ?

Koronavirüs salgını denetimlerinde ceza alan kişiler, bu cezaları ödemediği takdirde kamuda bazı işlemlerini gerçekleştiremeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şu hususları kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum; maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir. İl Hıfzıssıhha Kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. Çeşitli ülkeler tarafından geliştirilen ve son aşamaya gelen aşıların Türkiye'deki çalışmaları yakından takip edilmektedir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Yerli aşıda da insan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacaktır."