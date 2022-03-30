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Korona (Covid-19) aşısı oldu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti!

Tayvanlı 50'li yaşındaki kadın korona virüs aşısı sebebiyle beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti!

Korona (Covid-19) aşısı oldu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti!

Korona (Covid-19) ile evrensel olarak mücadele ettiğimiz bu dönemlerde birçok aşı geliştirildi ve aşılama işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem sonrasında akıllarda aşının yan etkisi ile ilgili birçok soru işareti oluştu. 

Korona (Covid-19) aşısı oldu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti!

KORONA VİRÜS AŞISI SEBEBİYLE 7 ÖLÜM

Tayvan Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzmanların katıldığı bir panel sonrasında yapılan açıklamada Tayvan başkenti Taipei'de yaşayan 50'li yaşlarında, soyadı 'Yu' olan bir kadın korona virüs aşısı sebebiyle beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Uzmanların yaptığı açıklamada, panelde bir karar alındığı ve bu karara istinaden hayatını yitiren kadının ailesine Tayvan Aşı Tazminat Programı (VCIP) dahilinde 200 bin dolar tazminat ödeneceği bildirildi. Bu durum üzerine Tayvan'da 4 binden fazla kişi tazminat için başvuru yaptı.

Korona (Covid-19) aşısı oldu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti!

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi Genel Müdürü Chuang Jen Hsiang açıklamasında panelde alınan kararın 1988 yılından bu yana Tayvan’da ilk kez en üst rakam üzerinden hesaplandığını belirtti.

Chuang, korona virüs aşısı yüzünden Tayvan'da toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve hayatını kaybeden kişilerin ailelerine  500 bin Tayvan doları (258 bin Türk lirası) tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı. Ayrıca hayatını kaybeden diğer 6 kişinin 2'sinin Moderna, 3'ünü AstraZeneca, 1'inin Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu aktardı. Chuang, bu ölümlerin sadece korona virüs aşısı doğrudan olmadığını bildirdi.

Korona (Covid-19) aşısı oldu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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