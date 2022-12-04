Korona gerçeği ortaya çıktı! Yıllar sonra gelen itiraf ağızları açık bıraktı!

İnsanlığı pençesi altına alan koronavirüs hakkında ABD'den ilginç bir itiraf geldi. Bir dönem Çin'de görev yapan ABD'li bilim insanı "Koronavirüs gerçeği"ni tüm dünyaya duyurdu. İşte dünyanın gündemine bomba gibi düşen o sözler...

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Korona gerçeği ortaya çıktı! Yıllar sonra gelen itiraf ağızları açık bıraktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Hayatın her alanını etkileyen virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor. Bilim dünyası daha ölümcül bir varyanta dair uyarılarını sıklaştırırken koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Korona gerçeği ortaya çıktı! Yıllar sonra gelen itiraf ağızları açık bıraktı!

ESKİ ÇALIŞANDAN KORONA İTİRAFI

New York Post'ta yer alan habere göre, bir dönem Wuhan'da yer alan laboratuvarda çalışan ABD'li bilim insanı 'koronavirüs gerçeği' olarak adlandırdığı bilgiyi duyurdu.

Söz konusu belgelerde virüsün bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak kullanılacağı yazıyor. Biyolojik silah olarak adlandırılan virüsün büyük bir düzmece olduğu bilgisi belgelerin devamında yer alan notlar arasında kendisini gösteriyor.

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