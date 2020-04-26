Korona günlerinde balkonlar 'tarım alanı' oldu

KORONAVİRÜS nedeniyle "Evde kal" çağrılarına uyan İzmirliler, balkon tarımına başladı. Vatandaşlar, mevsimine uygun olarak mutfağın temel gıda maddelerini evlerinden çıkmadan üretmek için balkonlarına sebze ve meyve fidesi dikti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte evlerine kapanan İzmirliler, balkonlarda ya da teraslarda, patlıcan, biber, domates,salatalık, maydanoz, soğan, sarımsak, çilek yetiştiriyor. Vatandaşlar, böylelikle hem organik ürün yetiştiriyor hem de pandemi günlerinde moral buluyor.

'HERKESE TAVSİYE EDERİM'

Elinde olan çekmeceleri atmak yerine değerlendirmeyi tercih ettiğini söyleyen Emel Yavaş (45), balkonda organik tarım yapmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben evde tarım yapmak için terası değerlendiriyorum. Koronavirüs nedeniyle evimizdeyiz. Dışarı çıkmıyoruz. Hem evde olduğumuz günleri değerlendirmek hem de sık yediğimiz ürünleri organik olarak tüketmek için böyle bir karar aldık. Bahçeme biber, domatesin yanı sıra çilek ektim. Kaliteli vakit geçirmenin yanı sıra ev halkı da tabiatla buluştu. Virüsü sevgimizle yeneceğimize inanıyorum. Evinde tarım üretimi yapmaya uygun olan herkese tavsiye ederim" dedi.

'ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

Fatma Ejder (58) de balkonunda oluşturduğu alana domates, biber, patlıcan ve patates, soğan ve bamya ektiğini söyleyerek, "Koronavirüs var. "Evde kal" çağrılarına uyuyoruz. Hem hobi olsun hem de organik ve gıda güvenliğimden emin olduğum ürünleri tüketmek istedim. Bu nedenle balkonumu değerlendirmeye karar verdim. Başlarda evde olduğum için sıkılıyordum ancak fide ekmeye başladığımdan beri, oluşturduğum küçük bahçeyle vakit geçiriyorum. Psikolojik olarak da daha iyi hissetmemi sağladı. Bahçeme ekim yapmadan önce gübreleme de yaptım. Bitkileri beslediği için yumurta kabuklarını atmıyorum, toprağa gömüyorum. Şu an ekim zamanı, birkaç ay içinde sebze ve meyve fideleri ürün vermeye başlar" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA