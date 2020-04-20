Korona günlerinde Türkiye'nin internet karnesi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk, Türkiye'nin korona günlerindeki internet davranışlarına ilişkin, "Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur." ifadesini kullandı.

Çalmuk, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak "Kovid-19 ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri" çalışmasını hazırladıklarını bildirdi.

Araştırmaya göre, 17 Nisan'a kadar Instagram'da 2 milyondan fazla gönderinin #koronavirüs, #covid19, #koronatürkiye ve #koronagünleri etiketi ile paylaşıldığını aktaran Çalmuk, "Instagram'da #koronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler 110 milyon kadar bir etkileşim aldı. #evdekal, #evdekaltürkiyem, #evdehayatvar etiketleri ile 3 milyondan fazla gönderi paylaşıldı. Bu gönderiler 145 milyondan fazla gösterim aldı." ifadelerini kullandı.



Çalmuk, Türkiye'de #koronavirüs ve benzeri etiketlerle 6 milyondan fazla tivit atıldığını, atılan bu tivitlerin 1 milyardan fazla tık aldığını bildirdi.

Google Indeks'te genel olarak Kovid-19 ve benzeri arama gruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin yüzde 57'sinin Google kayıtlı haber siteleri tarafından üretildiğini aktaran Çalmuk, "Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur." ifadelerini kullandı.









Kaynak: AA